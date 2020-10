Cresce ancora il numero dei positivi a Cavallino-Treporti, saliti a 14 dall'inizio di ottobre. Nessuno ad oggi risulta ricoverato (quasi tutti sono asintomatici) e tutti si trovano in isolamento nelle loro abitazioni, costantemente monitorati dal personale del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4. Secondo le verifiche effettuate dall'amministrazione comunale si tratta di persone che lavorano fuori dal comune, soprattutto tra Venezia e Mestre, che hanno effettuato il tampone nell'ambito lavorativo. «L'azione avviata dall'Ulss 4 - dice la sindaca Roberta Nesto -, nel gestire e predisporre più tamponi possibili, sta aiutando a individuare i casi positivi e quindi a mantenere lo stato di sicurezza del territorio. Credo sia importante continuare a prestare attenzione e rispettare le normative vigenti». A fronte dell'aumento dei casi, il Comune non esclude di aprire il centro operativo comunale nella sede della protezione civile di Ca' Pasquali. «E' un'ipotesi che stiamo valutando seriamente conclude la prima cittadina molto dipenderà dai prossimi giorni. In ogni caso va segnalato che Cavallino-Treporti, nonostante la presenza turistica dei mesi scorsi, non ha rilevato cluster di seria importanza, ora cerchiamo di non inficiare il lavoro fatto». (g.bab)

