IL DRAMMA

CAVALLINO-TREPORTI Intera famiglia contagiata dal Covid-19, muore la mamma. Cavallino-Treporti piange Mariella Lazzarini, spirata lunedì all'ospedale di Jesolo dove si trovano ancora ricoverati il marito Giorgio Vianello e il figlio Jacopo di 35 anni. Tutto è successo lo scorso dicembre, con i sintomi che hanno costretto marito, moglie e figlio al ricovero a Jesolo. Per la donna le condizioni si sono progressivamente aggravate, fino al decesso. Tantissime le testimonianze di cordoglio: Mariella assieme al marito seguiva le attività dell'associazione Ci Siamo Anche noi, alla quale è iscritto il figlio. «Questa vicenda lascia il segno su tutti noi hanno spiegato ieri dall'associazione -. La sua perdita segna un tratto del nostro cammino. Mariella era una donna riservata, ma che molto ha fatto per noi e soprattutto per la sua famiglia. Il nostro pensiero ora è per Jacopo e Giorgio, ai quali diamo tutto il nostro sostegno». Ancora ricoverati in ospedale, marito e figlio non potranno nemmeno partecipare al funerale, in programma oggi alle 15, nella chiesa di Cavallino. Ma dalla stanza in cui è ricoverato, ieri il marito, molto conosciuto per aver lavorato al distretto sanitario di Ca' Savio ha lanciato un messaggio pieno di amore: «Mariella ha detto l'uomo - ha creato una famiglia stupenda, vivrà per sempre nel nostro cuore». Da registrare che non appena è stata riscontrata la positività della famiglia, sono scattati anche i controlli per il centro diurno Airone di Treporti gestito da Ci Siamo anche noi e frequentato dal figlio della donna: ospiti e personale sono risultati negativi al tampone, per tutti è comunque scattata la quarantena. «E' stata una scelta hanno spiegato ancora dall'associazione assunta in accordo con l'Ulss 4, non ci sono stati altri casi, a conferma dei rigidi protocolli che seguiamo. Oggi la nostra attenzione è rivolta alla famiglia di Mariella e al suo ricordo».

SAN STINO

A 77 anni, all'ospedale di Jesolo, è morto giovedì in seguito al Covid 19 anche Vittore Lavinio Zecchinello, idraulico in pensione di San Stino. L'uomo non era sposato, ma lascia la sorella Marisa e i fratelli Sandro e Attilio, con le cognate, nipoti e pronipoti. I funerali si svolgeranno la mattina di lunedì nella chiesa di San Stino (il rosario domani) e l'invito della famiglia è di devolvere offerte a favore dell'associazione Rosa Blu, che opera al servizio dei ragazzi disabili.

ANNONE

Giorgio Giacomini è morto, a 68 anni con diagnosi di positività al Covid, ma la figlia Petra, di professione avvocato e consigliera comunale a Pravisdomini, comune friulano confinante, ha forti dubbi che sia stato il coranvirus la vera causa della morte. Nel pomeriggio il padre avvertendo dei forti dolori intestinali è stato accompagnato dalla figlia in ospedale a Portogruaro dove gli è stato fatto, come da protocollo, un tampone che ha dimostrato la positività al coronavirus e per questo l'uomo è stato subito trasferito all'ospedale di Dolo, dove nella notte è stato colto da una crisi cardiaca che ha provocato il decesso. Secondo la figlia più che il Covid potrebbe essere stata una reazione ai farmaci la vera causa della morte. Giorgio Giacomini, era una persona conosciuta ad Annone, avendo prima gestito con la famiglia la stazione di servizio con bar in via Venezia, poi era stato il patron della Armony Viaggi e dello scuolabus di Annone e dei comuni vicini. Oltre a Petra lascia il figlio Marco e la moglie Silvana.

Giuseppe Babbo

Maurizio Marcon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA