Primo locale chiuso in provincia di Pordenone per non aver rispettato il coprifuoco. È successo tra domenica e lunedì notte a Castions di Zoppola, dove in piazza Micoli Toscano c'è il bar La Piazza Caffè. A mezzanotte di ieri, infatti, è entrato in vigore il Dpcm emanato il 18 ottobre, dove è previsto che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) siano consentite dalle 5 del mattino fino alle 18. Carabinieri della stazione di Fiume Veneto e Polizia locale di Zoppola sono intervenuti dopo la mezzanotte. Il locale avrebbe dovuto essere chiuso, invece all'interno c'era una decina di avventori. Per il mancato rispetto dei limiti orari, il gestore del locale è stato sanzionato e dovrà tenere le serrande abbassate per cinque giorni. «Ci scusiamo con tutti per il disagio - si legge nella pagina Facebook del bar - Purtroppo il bar resterà chiuso fino a giovedì 29. Vi aspettiamo venerdì 30, come sempre con le nostre colazioni dalle 7.00, augurandoci che anche voi ci aiutiate a rispettare queste nuove e sempre più stringenti normative».

