A Casarsa andrà in scena il primo test Si rischia una stagione di addii eccellenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOPORDENONE Centinaia di migliaia di visitatori, una storia che a fine aprile toccherà i 71 anni. La Sagra del vino di Casarsa da sempre rappresenta il termometro: se funziona, allora diventa apripista di una stagione florida; se fallisce, diventa testimone di una stagione con il segno meno. Quest'anno il successo della kermesse di primavera nel borgo di Pasolini dipenderà anche da un altro fattore: l'evento non è in discussione, si farà anche in presenza di regole che rendono sempre più difficile lo svolgimento; la burocrazia...