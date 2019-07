«A Caorle turismo di tipo familiare, non serve un'ordinanza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAORLENessun divieto di vendita di alcolici a Caorle, nonostante la scelta di Jesolo: «Non abbiamo mai avuto alcun problema di ordine pubblico», spiega il vicesindaco Giovanni Comisso. Caorle, a differenza di Jesolo, non vieterà, dunque, nei fine settimana la vendita di alcolici per asporto né tantomeno introdurrà alcun divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione su suolo pubblico. Le motivazioni sono state spiegate dal vicesindaco Comisso: «A Caorle non si sono mai registrati problemi in relazione alla movida...