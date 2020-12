CAORLE

Ammonta a circa 200mila euro la conta dei danni causati dalle forti mareggiate dei giorni scorsi che si sono abbattute anche sulla spiaggia di Caorle. L'erosione manifestatasi lungo il primo tratto della spiaggia di Ponente e le tonnellate di rifiuti che il mare sta tuttora riversando sull'arenile costringeranno il Consorzio Caorlespiaggia ad operazioni straordinarie di ripristino. Sempre il Consorzio ed i gestori degli stabilimenti balneari della spiaggia di Ponente attendono inoltre l'avvio, da parte della Regione, dei lavori di posa dei quattro nuovi pennelli che dovrebbero difendere dalle mareggiate.

Della vicenda si è interessata anche l'eurodeputata leghista e consigliera comunale di minoranza Rosanna Conte, che sottolinea la necessità da parte del Governo di stimare i danni subiti dalle spiagge e dalle altre aree del Triveneto colpite dal maltempo di attivare il Fondo di solidarietà nazionale e, se necessario, chiedere anche quello dell'Unione europea. «Ho presentato insieme ad altri colleghi della Lega un'interrogazione scritta alla Commissione Europea chiedendo di prevedere una procedura rapida per il Fsue e di conoscere quali altre azioni intende perseguire per far fronte a queste calamità naturali» precisa Rosanna Conte. (r.cop.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA