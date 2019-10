A breve la campagna di incontri con popolazione e studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVA Una nuova campagna di incontri con la popolazione, con studenti, insegnanti e genitori delle tre scuole dell'area di San Francesco della Vigna per spiegare il progetto. È l'iniziativa che il gruppo Mtk avvierà a breve per sostenere e cercare di spiegare che il nuovo albergo (nella foto un rendering di come sarà) è un vantaggio: «Il sindaco Luigi Brugnaro ha perfettamente ragione a dire no a nuovi hotel, perché ascolta le esigenze della popolazione. Il problema è che nell'area degli ex gasometri sarebbe prevista residenza ma...