IN AULA CON L'ANSIA

PORDENONE La scuola sta per iniziare e sulle cronache vengono segnalati i primi casi di bambini positivi. E la paura ancestrale del killer invisibile, il virus che ha mietuto e sta mietendo migliaia di vittime, corre veloce e si impadronisce della mente. «In tanti provano a sdrammatizzare la situazione, ma le notizie che ascoltiamo ai telegiornali o leggiamo sui quotidiani - dice lo psicologo Mirco Casteller - non rasserenano il clima».

A parlare di paura, ritorno a scuola e convivenza con il Covid è lo psicologo Casteller, consulente di aziende sanitarie, associazioni che seguono malati di tumori e associazioni industriali (per i casi di suicidio). «Le notizie - attacca Casteller - corrono veloci. E altrettanto rapida sale la paura per i nostri figli. E poi le prime grandi domande: entreranno in aula?, Saranno protetti? Si contageranno? Rischiano di morire? E con gli interrogativi lievitano le ansie e le paure. Si cerca di rimanere fermi sulle barricate della scienza, che consideriamo l'ultimo baluardo per la sicurezza, ma poi non si riesce a fare a meno di pensare che si sta parlando dei propri figli, non di soggetti terzi, e tutte le certezze vacillano».

Casteller parla da padre o da psicologo?

«Sono uno psicologo, ma sono anche padre. Come molti ho vissuto le mie paure e per professione ho conosciuto quelle dei miei pazienti. Ricordiamocele! La certezza è che non le dimenticheremo mai. Resteranno sedimentate nel nostro subconscio per tutta la vita e ci cambieranno».

Il Covid una grande rivoluzione?

«Immobili davanti ai supermercati; in fila e distanziati; sigillati in case. Nei fatti tutto è cambiato. E l'amigdala (parte del cervello), la sentinella della nostre emozioni, prende il comando. E se le alternative sono fermarsi o scappare, ci suggerisce non muoversi. Fermarsi è meno rischioso. Se corriamo il leone ci sbrana. Se restiamo immobili non si sa».

Perché siamo tutti spaventati?

«C'è la paura dell'ignoto, di ciò che non si conosce. Al di là di poche evidenze scientifiche, il virus è ancora poco conosciuto (a partire da dove sia nato). In secondo luogo, il cervello umano è predisposto al contagio emotivo: attraverso i neuroni specchio, gli esseri umani entrano in empatia gli uni con gli altri assorbendone anche le emozioni negative, lo stress, e persino il panico. Infine, ci sono state le misure drastiche, che mettono in agitazione anche chi, basandosi solo sui numeri della malattia a oggi, assimilerebbe il Covid e una normale influenza stagionale».

Stessa analisi lucida anche quando parliamo dei nostri figli?

«Qui cade l' asino! Scatta il cortocircuito. Prepariamoci al panico per il primo starnuto a scuola dell'amico o al primo raffreddore. E soprattutto facciamocene una ragione. Non ci rimarrà che vivere le nostre paure e affidarci ai medici. Ma a differenza di un adulto il bambino malato coinvolge sfere emotive che non saranno facili da gestire. Con i figli cercheremo di mostrarci sereni sul virus, cercheremo di non parlarne, salvo che non siano loro a chiederci spiegazioni. In tal caso, punteremo alla positività».

Con ogni figlio nello stesso modo?

«Ci sono punti fermi, se vorremo tentare di rimanere genitori. Il primo è l'età dei propri figli. I bambini, a differenza degli adolescenti, hanno maggiore bisogno dell'ambiente familiare per sentirsi rassicurati, mentre i ragazzi, spinti dalla voglia di indipendenza, si rivolgono ai coetanei. I disturbi depressivi e i disagi emozionali sono però dietro l'angolo schizofrenica. Altri segnali da tenere in considerazione sono i sintomi psicosomatici (mal di testa, mal di pancia, affaticamento)».

Effetti a lungo termine?

«Ciò che viviamo oggi avrà conseguenze sul piano psicologico e sociale, per noi e per i nostri figli, anche quando la vita tornerà alla normalità. I bambini potrebbero sviluppare problemi a riadattarsi alla quotidianità (ansia da separazione e dal trovarsi fuori casa, frequentare luoghi affollati ecc.) con il calo delle prestazioni scolastiche. Inoltre, ci potremo trovare davanti alla sindrome dell'untore cioè il rischio di essere etichettati come portatori di malattia per una influenza. Oggi siamo tutti parte di una comunità che affronta un'emergenza sconosciuta e ignota. I bambini sono i più vulnerabili da un punto di vista psicologico e perciò hanno diritto a una maggiore attenzione e protezione».

Casteller come possiamo aiutarli?

«Essere presenti nell'ascolto e rispondere alle domande dei bambini con sincerità utilizzando parole semplici. Riconoscere e legittimare ogni emozione e che è normale sentirsi impauriti, tristi o arrabbiati. Evitare frasi di uso comune come Non pensarci, Non avere paura, Non piangere, Arrabbiarsi non serve, Cerca di essere forte: ostacolano l'espressione del disagio e delle emozioni. Coinvolgere i bambini nelle attività quotidiane, facendoli sentire utili e stimolando la loro creatività. Leggere, disegnare ballare ecc. insieme. Alternare momenti rilassanti ad attività motoria e ludica. Limitare l'esposizione alle notizie dei media. I genitori sono l'esempio più importante per il bambino e per questo è indispensabile prendersi cura di se stessi. Rassicurare i bambini dicendo loro che tutti i medici e gli scienziati del mondo stanno cercando la cura per battere il virus. Solo così la paura diventa ossigeno della rinascita».

Roberto Ortolan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

