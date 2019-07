A Bibione nel mirino massaggiatori illegali e coloro che usufruiscono delle prestazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESTATE CALDABIBIONE Migliaia di oggetti sequestrati, denunce e qualche centinaio di verbali. A Bibione l'estate è calda sul fronte dell'abusivismo commerciale, tanto che gli accertamenti e i controlli della Polizia locale portano spesso numeri a 4 cifre. Dallo scorso mese alla fine di luglio il Comando della Polizia locale del Distretto Veneto est ha disposto controlli nell'entroterra e sul litorale, passando per i depositi in cui spesso vengono presi gli oggetti che finiscono per essere venduti dai commercianti abusi. Depositi che non sono...