A Bibione la tolleranza è variabile a seconda della larghezza dell'arenile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BIBIONEL'asciugamano davanti alla prima fila degli ombrelloni, a Bibione si ma anche no. È altalenante la tolleranza dei concessionari del litorale sulla possibilità dei bagnanti di poter stendere l'asciugamano per prendere il sole proprio di fronte alla prima fila di ombrelloni. Dopo che a Caorle sono partite le verifiche della Polizia locale sul rispetto del regolamento, a Bibione emergono casi di tolleranza. È il caso del litorale del centro, gestito da Bibione Spiaggia, dove non è difficile trovare i bagnanti stesi proprio di fronte...