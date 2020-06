A BASSA QUOTA

BORGO VALBELLUNA Anche le Prealpi bellunesi e la Valbelluna hanno registrato un buon numero di villeggianti. Il caldo ha fatto prendere d'assalto anche le località con i laghi: da Santa Croce in Alpago, al lago del Corlo ad Arsiè, passando per il lago del Mis. Il ponte del 2 giugno ha aperto la stagione estiva bellunese, il sindaco di Sospirolo, Mario De Bon ieri non trovava da parcheggiare alla Valle del Mis, tanti erano i visitatori richiamati dall'incanto del posto con i Cadini del Brenton, la cascata della Soffia.

PARCHEGGI INTROVABILI

«Non si trovano parcheggi spiega il sindaco de Bon -, bici dovunque, un'invasione pacifica. Sono contento, mi auguro che possa portare un po' di economia». Bar, ristoranti, panifici, la latteria di Camolino erano tutti aperti (eccetto un locale, che a causa del Covid sta verificando il da farsi). Qualcuno prepara sacchetti da asporto, per la gita fuori porta. La gente si è riversata anche a San Gottardo, dove c'è la passeggiata ai cavalli del Nucleo equestre dei carabinieri, per intenderci. Escursionisti anche sul sentiero didattico naturalistico della Val Falcina, o sul sentiero Dino Buzzati che porta sul monte Sperone. «Io credo prosegue il sindaco di Sospirolo - che quest'anno sarà maggiore l'afflusso, perché chi di solito andava a farsi vacanze esotiche, rallenterà e preferirà i nostri siti. Ci sarà qualche difficoltà: i parcheggi e i flussi persone. In qualche modo faremo: le bellezze naturali sono a disposizione di tutti, se la gente arriva con rispetto ne guadagniamo tutti».

L'IDEA

Anche Valmorel è una meta ambita. Gli operatori della zona si sono sbizzarriti, con l'offerta turistica, adeguandosi alle regole sul distanziamento. Un esempio per tutti è la trattoria Le Scole di Fabio e Milena Bianchet. Si sono organizzati con un pic nic, «un simpatico cesto con tutto il necessario che si può riempire con i piatti del nostro menù raccontano i due fratelli da utilizzare a Valmorel o nelle aree attrezzate di Valpiana». Cestini, cuscini, coperta: tutto incluso. «Abbiamo riscontrato una notevole affluenza su tutta l'area di Valpiana e di Valmorel con le zone pic-nic prese d'assalto - spiega Cinzia dal Molin assessore al turismo di Limana - complici anche le belle giornate hanno reso possibile le passeggiate tra i vari sentieri, tra cui il più conosciuto sentiero Buzzati sempre molto apprezzato».

PER CHI AMA LA FATICA

A Borgo Valbelluna la stagione turistica è già partita. Col d'Artent a Lentiai ha registrato un ottimo afflusso anche ieri. Con volontari che facevano parcheggiare i turisti. Lo stesso ai Brent de l'Art, una zona naturalistica che ha registrato un numero di presenze ai limiti della capacità. Ieri, per dire, i parcheggi disponibili (quelli del cimitero, della piazza e dell'area dedicata) erano stracolmi. Sempre a Trichiana un altro luogo molto gettonato è stata la zona di Melere, che viene presa come punto di partenza per numerosi sentieri che conducono ad aree pic nic, in cui si trova a disposizione acqua potabile, tavoli e panchine, anche al coperto. Causa delle norme di igiene stabilite per l'epidemia Covid, i servizi igienici non sono fruibili: troppo complicato l'igienizzazione ad ogni accesso. Sempre a Melere la grande piattaforma della Pro loco di Trichiana, manutenzionata proprio nei giorni scorsi dai volontari, viene utilizzata dai più giovani per frequentarla con i pattini a rotelle e skateboard. A Mel, il sito per eccellenza è il Castello di Zumelle e i suoi dintorni, ma il centro storico è sempre di grande richiamo per chi arriva da fuori.

