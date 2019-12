A 50 METRI DA CASA

ERACLEA Esce miracolosamente illeso dopo avere sbattuto contro un platano, rimane ucciso dal camion che si era fermato per soccorrerlo. A cinquanta metri da casa dei suoi genitori. È una vicenda incredibile, sulla quale i carabinieri stanno ancora cercando tutti gli elementi utili per fare piena luce sulla dinamica, quella avvenuta poco dopo le quattro del mattino di ieri. La vittima è Denis Dorigo, 35 anni, perito industriale, originario di Eraclea, ma da qualche tempo residente a San Giorgio di Livenza, con la fidanzata. È periodo di festeggiamenti, di auguri, di cene con gli amici, questo; e anche Denis a quanto pare aveva trascorso una piacevole serata in compagnia di alcuni amici. Poi sarebbe stato in un bar, per le ultime chiacchiere, prima di decidere di rientrare a casa, a San Giorgio di Livenza, nel comune di Caorle, dove ad attenderlo c'era la fidanzata, con la quale conviveva. Ma è proprio a poche decine di metri dall'abitazione dei genitori, Gianvito e Delia, a Ponte Crepaldo in via Triestina Bassa, che l'uomo esce di strada; con la sua Fiat Grande Punto finisce contro un platano. È un impatto importante, ma non tale da provocargli delle ferite gravi. Anzi, è lui stesso a uscire dall'abitacolo, di fatto senza alcun aiuto.

POCO DOPO LE 4

In quel momento sopraggiungeva un camion della raccolta rifiuti della ditta Fratelli Busato di Mestre. Si tratta di una azienda cui Veritas si affida per alcuni servizi; per quanto riguarda il territorio del Basso Piave, si occupa del recupero di carta e legno dagli ecocentri; ieri toccava al legno. Un servizio che viene, naturalmente, svolto di buon mattino. Il conducente del camion, un uomo di 59 anni di Marcon, vede l'auto incidentata e decide di fermarsi per verificare se ci fosse la necessità di un aiuto. Contemporaneamente avrebbe telefonato al 112, per chiedere l'invio di soccorsi. Sembra che Dorigo abbia reagito stizzito, sostenendo che non c'era la necessità di fare intervenire alcuno, visto che non si era fatto nulla. A qual punto il conducente del mezzo della raccolta rifiuti decide di andarsene; pare che prima abbia scattato un paio di foto dell'incidente della Grande Punto. Mette in moto e parte. Dopo una ventina di metri sente un rumore strano, anomalo, all'altezza del semiasse sinistro posteriore. Decide così di fermarsi per verificare. Scende e si trova di fronte a una scena terribile: il proprietario della Fiat era finito sotto le ruote, rimanendo ucciso. Sul posto i sanitari del Suem, ma per Dorigo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno posto sotto sequestro il camion; quindi hanno acquisito le immagini del dispositivo installato nel mezzo pesante; oltre a quelle del cellulare.

DINAMICA ANOMALA

Tutto per cercare di capire la dinamica esatta dell'incidente. Per ricostruire il fatto e arrivare a comprendere come possa essere stato investito l'uomo, ovvero come possa essere rimasto schiacciato dalle ruote posteriori del mezzo della raccolta dei rifiuti. Gli inquirenti tenderebbero ad escludere che sia stata fatta una manovra di retromarcia. Quindi Denis probabilmente si trovava già in quella posizione. Ma per quale motivo? Può essere scivolato, caduto in modo accidentale, senza poi accorgersi che il mezzo si era messo in movimento? Secondo indiscrezioni i carabinieri avrebbero avuto la testimonianza di un automobilista di passaggio, che potrebbe avere visto qualcosa. Come da prassi in questi casi, il conducente del mezzo della Fratelli Busato, potrebbe essere indagato per omicidio stradale, in attesa che la vicenda venga chiarita.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA