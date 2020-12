CAORLE

Era uno dei grandi nomi italiani del culturismo quello di Alberto Clementi. La sua carriera è stata costellata da numerosi successi in campo nazionale ed internazionale che lo hanno fatto entrare nell'olimpo dei bodybuilder, dove era amato anche per la sua gentilezza e la sua grande disponibilità. Dopo aver partecipato a diverse competizioni di prestigio a livello italiano (tra cui tre finali nazionali) ed internazionale (in diversi Paesi Europei), il 2001 fu l'anno della svolta per Clementi: a trent'anni si laureò campione del mondo a Barcellona dove si svolsero i campionati della Wbba, la World Body Building Association, l'associazione che raggruppa i principali atleti appassionati della bellezza statuaria del corpo. In quell'occasione riuscì a superare la concorrenza di cinquanta tra i migliori atleti provenienti dai quattro angoli del globo (Usa, Nuova Zelanda, Giappone, diversi paesi asiatici) nella categoria piccole taglie.

Per lui fu un'immensa soddisfazione, raggiunta dopo anni di gravosi sacrifici sia atletici che legati alle diete specifiche che doveva seguire sistematicamente per mantenere la sua imponente massa muscolare. Nel 2013, a 42 anni, Clementi ottenne un'altra grande vittoria: a Peschiera si laureò campione italiano di bodybuilidg nella categoria mediomassimi, aggiudicandosi anche il titolo assoluto di miglior culturista italiano 2013 che gli diede la possibilità di rappresentare l'Italia all'Arnold Classic, la competizione organizzata dall'attore ed ex campione di culturismo Arnold Schwarzenegger che in quell'anno si tenne a Madrid.

IL SINDACO

E' stato un grande sportivo che ha raggiunto grandi traguardi nel suo settore, contribuendo a far conoscere Caorle a livello internazionale ha detto il sindaco di Caorle, Luciano Striuli Ricordo che nel 2013, dopo la vittoria del titolo italiano, mi invitò alla sua festa. Anche recentemente, prima dell'emergenza sanitaria, mi invitava spesso in palestra per mostrarmi con orgoglio i nuovi macchinari ed i nuovi attrezzi appena acquistati. So che era molto apprezzato tra i suoi colleghi per la grande dedizione che aveva da sempre dimostrato per la disciplina e per le sue qualità umane. A nome dell'intera cittadinanza e dell'amministrazione comunale voglio esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia ed agli affetti di Alberto in questo momento così difficile. (r.cop.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA