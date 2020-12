LA LUNGA GIORNATA

BELLUNO L'autostrada A27 chiusa, il Fadalto bloccato per una frana e la statale 51 di Alemagna nuovamente interrotta a Valle di Cadore. In tutto il territorio provinciale almeno un centinaio le frane e gli smottamenti ai quali bisogna aggiungere anche una slavina che si è abbattuta sull'hotel Genzianella a Sottoguda di Rocca Pietore. Strade interrotte in diversi punti quindi, dal Cadore all'Agordino, passando per Zoldano, Feltrino e Comelico.

A BELLUNO

In città, a Belluno, è stato chiuso per buona parte del giorno il ponte Bailey sul fiume Piave e riaperto solo in serata, quando è rientrato l'allarme. Situazione complicata anche in via Miari, interventi anche per altre frane in tutto il territorio. Nevegal senza acqua e corrente.

LA CONSIDERAZIONE

«Sotto alcuni aspetti, per esempio il numero di frane, è peggio di Vaia ha spiegato ieri il presidente della Provincia Roberto Padrin Non abbiamo avuto il vento, i grandi fiumi hanno tenuto, ma i piccoli corsi d'acqua hanno provocato allagamenti ovunque. Per non parlare di smottamenti e frane: è un territorio martoriato che mette un'enorme incognita sul futuro della montagna». La prima stima di Palazzo Piloni, parla di cento casi, ma è molto probabile che il numero vada aggiornato. Nonostante l'emergenza, molte persone hanno cercato di raggiungere lo stesso l'Alto Bellunese. La carta geografica della provincia è segnata da continue lacerazioni con criticità sparse su tutto il territorio provinciale. Alla difficile situazione che si è creata nella notte fra sabato e domenica, si sono aggiunte le precipitazioni, riprese con intensità nel pomeriggio di ieri. La Prefettura informa che, con anche precipitazioni nevose a quote variabili a seconda delle vallate, criticità si segnalano in Comune di Alpago con allagamenti a Puos e Farra; a Chies dove è interrotta la strada per San Martino. In Cadore, a Cibiana, è caduta una frana sull'abitato e sulla strada di collegamento con il territorio comunale di Valle. Nell'Agordino, a Gosaldo, sono state evacuate 25 persone: qui è stato necessario l'intervento del Soccorso Alpino.

A LONGARONE

A Longarone sono stati registrati allagamenti a Dogna e a Provagna, mentre la frazione di Codissago è senza corrente elettrica. Si è reso necessario intervenire anche sull'attuale deviazione all'Alemagna proprio a causa dell'allagamento. L'idrovora giunta da Venezia infatti non è stata sufficiente a prosciugare l'enorme pozza che ha interessato la zona in cui viene deviato il traffico (in salita) della 51 di Alemagna.

BLACK-OUT

Ai disagi legati a frane e smottamenti vanno aggiunti anche quelli legati ai black-out: sono circa 4.500 le persone rimaste senza luce in provincia. Le squadre dei tecnici sono al lavoro ma è evidente che fino a quando il quadro meteorologico non si stabilizza non è facile né intervenire né assicurare la continuità di funzionamento delle linee elettriche aeree.

