9LO SCENARIOPORDENONE E UDINE Per i cittadini cambierebbe sostanzialmente poco. Potrebbero comunque muoversi senza limiti (nemmeno di orario, non solo spaziali) su tutto il territorio regionale e anche oltre. Rimarrebbe quasi tutto aperto, ma l'eventuale zona gialla nasconde tutta una serie di insidie che possono trasformarsi in vere e proprie mazzate per settori che solo ora, a fatica, si stanno riprendendo dopo i colpi più duri della...