LA STRATEGIA

TREVISO Nonostante la situazione sia quantomai complicata e con ogni probabilità sia destinata a rimanerlo ancora a lungo le imprese trevigiane vogliono guardare oltre l'emergenza. «Il Covid ha picchiato duro, però abbiamo in noi le qualità fondamentali da far emergere nella ripartenza sottolinea Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Venetocentro e vicepresidente di Confindustria nazionale Le nostre imprese, proprio per le loro caratteristiche, sono in pole position per cogliere le chance che anche un momento difficile come l'attuale presenta». La conferma della propensione a uscire dall'inevitabile destabilizzazione provocata dalla pandemia arriva dalla partecipazione al primo appuntamento 2020 di Comprendere x cambiare, il ciclo di seminari di riflessione sulle nuove tendenze del mondo economico e sociale promosso ormai da diversi anni dall'associazione degli industriali trevigiano-padovani: oltre 700 gli imprenditori collegati via web all'incontro (svoltosi ovviamente in forma virtuale) non a caso dedicato al tema del Reagire.

I PRINCIPI

Tre i principi chiave su cui fondare la reazione, secondo Piovesana: visione («perché sia a livello locale che nazionale c'è bisogno di definire meglio il punto dove vogliamo arrivare»), valori («creatività, senso di comunità, capacità di relazione con la famiglia dei collaboratori e dei clienti») e vita («in questo periodo abbiamo visto quanto sia preziosa e fragile perciò dobbiamo ripensare il nostro modo di lavorare e produrre orientandolo sempre più verso la sostenibilità e la digitalizzazione»).

IL BUSINESS

Sul piano pratico, Romano Cappellari, professore di marketing e retailing alla Cuoa Business School e all'università di Padova, uno degli esperti relatori del convegno, ha indicato altrettanti macrotemi per la ripartenza, da declinare nella specificità del proprio business: un portafoglio prodotti meno ridondante, più semplificato e focalizzato, la riconfigurazione dei canali distributivi, superando finalmente i compartimenti stagni tra vendita fisica e online e, ancora una volta, i valori: «Le aziende che riprenderanno meglio saranno quelle che sapranno chiarire al consumatori i propri valori». Fulvio Matteoni, presidente e amministratore delegato di Decathlon Italia, catena di grandi negozi di articoli sportivi, ha posto l'accento anche sulla necessità di responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, evitando rigidi accentramenti: «Questa emergenza ci ha confermato come le migliori strategie nascono localmente e debbano potersi strutturare a livello locale, dove sono nate e dove c'era l'esigenza che le ha generate».

LE TENDENZE

Tra le tendenze accelerate dall'epidemia quella verso la personalizzazione ad esempio nell'abbigliamento: Asolutex, startup vittoriese specializzata nella stampa digitale su tessuti, sta lavorando sulla possibilità di prodotti di serie ma sempre più su misure e su richiesta, sulla scia della constatazione dell'amministratore di Levi's che solo il 60% dei vestiti realizzati viene poi effettivamente venduto. La stessa Assindustria, come ha ricordato il direttore generale Giuseppe Milan, in queste settimane ha reinventato il proprio modo di operare e fornire consulenza, per rispondere ad un volume di richieste da parte delle imprese socie assolutamente fuori scala. Alle tre V suggerite dalla presidente Piovesana, Alessandro Garofalo, esperto di innovazione e animatore degli incontri di Comprendere x cambiare, ne ha aggiunto una quarta: quella di vittoria. Un buon auspicio accolto volentieri dagli imprenditori trevigiani.

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA