432 I servizi di ordine pubblico, tra manifestazioni, eventi e partite in questi 21 mesi con il questore Aprile: quasi uno al giorno.71 I fogli di via obbligatorio da città e provincia, 53 nel 2018 e 18 ad oggi nel 2019. Tra le altre misure una sorveglianza speciale per un pericoloso stalker, che da anni non si faceva in provincia e 17 avvisi orali a persone invitate a tenere un comportamento secondo la legge. 34Daspo tra 2018 e 2019 per gli ultràs protagonisti degli scontri di fine luglio 2018 a Auronzo prima della partita amichevole Lazio...