Ci siamo. I contagi sono scesi sotto quota 100 e lo zero positivi in provincia, ormai, sembra sempre più vicino. Sono 96 gli infetti bellunesi, come riportato ieri dal bollettino di Azienda Zero, diffuso alle 17. Nelle ultime 24 ore è stato registrato anche un nuovo caso positivo e salgono a 1171 il totale dei bellunesi che hanno preso il coronavirus dal 21 febbraio scorso. Ma il nuovo caso positivo, in 24 ore, non deve far allarmare: è correlato anche alla campagna di tamponi a tappeto che si sta facendo, da qualche settimana, anche in modalità drive in. Ovvero prelievi dalle proprie autovetture in un percorso esterno appositamente realizzato al San Martino di Belluno. Così i tamponi sono raddoppiati in poco tempo: secondo il dato registrato alle 8 di ieri mattina siamo a quota 35.239.

Situazione quasi arrivata alla normalità, ormai, anche negli ospedali: l'ultimo reparto Covid ancora aperto, in area non critica al San Martino, sembra ormai andare verso la chiusura. Sono ancora 4 i pazienti Covid rimasti in provincia. Dall'inizio dell'emergenza ne sono stati dimessi 177.

Non ha subìto variazioni da giorni poi il bilancio dei decessi: siamo a 110 croci dall'inizio dell'emergenza, con vittime per oltre 70% tra ospiti delle case di riposo.

Infine le persone ancora in isolamento fiduciario: sono ancora 190.

