Nuove forze in prima linea. Da ieri sono operativi 34 camici bianchi, assunti con l'emergenza covid. Il numero richiesto era superiore, ma qualcuno ha rinunciato. È comunque una bella boccata d'ossigeno per gli ospedali. «Per rinforzare l'organico -ha spiegato ieri Adriano Rasi Caldogno - abbiamo assunto con dei provvedimenti addizionali specifici, legati a questa emergenza 34 ulteriori collaboratori. Si tratta di 15 medici, 10 operatori socio sanitari, 8 infermieri e un tecnico di laboratorio. Di questi 14 sono assunzioni a tempo indeterminato, 12 sono libera professione, 5 professionisti che sono rientrati dalla pensione e 2 trattenuti in servizio, quindi dilazionando il momento del pensionamento, e una persona a tempo determinato. Con questo organico abbiamo riallocato la distribuzione del personale all'interno delle nostre strutture proprio in funzione di questa emergenza».

Il direttore generale, ieri, ha parlato anche delle casde di riposo. «Abbiamo attivato - ha detto - dal 23 marzo una task force multicompetenze mediche di diversa natura per la gestione attiva sia di controllo che di supporto alle strutture. Ci sono state alcune situazioni di problematicità e siamo intervenuti tempestivamente, per quanto riguarda la componente sanitaria». Ha poi ricordato i numeri dei controlli, aggiornati a ieri: sono 126 gli ospiti positivi (ospiti con test sierologico effettuato 2037, ospiti con tampone effettuato 723), 79 gli operatori positivi (personale con test sierologici effettuati 1842, personale con tampone effettuato 1086). Infine è stato adottato un piano di sanità pubblica e completata un'analisi del rischio per le misure da adottare per ogni residenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA