26Sono i Comuni a cui i sindacati hanno proposto di alzare l'esenzione dell'aliquota Irpef. Non tutti gli enti locali del territorio, infatti, applicano l'esenzione sotto una certa soglia di reddito. Non lo fanno, per esempio, Trichiana che parte da un'aliquota di 0,6 per un reddito fino a 15 mila euro, Lentiai, San Gregorio nelle Alpi e Sedico dove l'aliquota più bassa è di 0,75.4.992,25È la media, in euro, che ogni anno un cittadino bellunese paga in tasse e imposte. Questa è la somma dell'Imposta netta diretta Roma, dell'addizionale...