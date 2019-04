1° maggio, le modifiche del servizio di trasporto pubblico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA (a.spe.) La festa del lavoro porta modifiche al trasporto pubblico: nel settore automobilistico gli orari del servizio subiranno delle modifiche e delle sospensioni, mentre per la navigazione e al Lido varranno gli orari festivi (come fosse domenica). Regolare, ma sempre con orario festivo, anche il tram sia per Venezia che per Marghera. La T1 da Venezia ai minuti 4, 19, 34 e 49 di ogni ora; da Mestre centro per Favaro alle ore 21.34, 21.49, 22.04 e 22.19; da Favaro ai minuti 4, 19, 34 e 49 di ogni ora e da Favaro limitata a Mestre...