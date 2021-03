1

Come ci si prenota per il vaccino?

I soggetti che hanno diritto (classi di età 37-30) possono aderire alla vaccinazione prenotandola online, scegliendo sede, giorno e orario dal sito dell'Ulss 3, sezione Info covid-19 e vaccino e poi vaccino covid-19. O con il Cup.

2

Cosa succede quando arrivo al mio appuntamento?

Ogni utente è sottoposto a visita anamnestica: un medico verifica che ci siano le condizioni per ricevere il vaccino, o se non sia più indicato per l'utente un vaccino mRNA, quindi non AstraZeneca. Si ripete in sostanza, a tutela del soggetto, la valutazione che può essere fatta dall'utente prima dell'adesione verificando le patologie personalmente o insieme al medico di medicina generale.

3

Se la visita anamnestica evidenzia che rientro tra coloro per i quali è indicato l'uso di un vaccino mRNA, come potrò essere vaccinato?

L'Azienda sanitaria costituisce un elenco di queste persone per le quali è indicato l'uso di un vaccino mRNA. Queste persone saranno vaccinate al più presto, con modalità della chiamata nominale o attraverso il medico di medicina generale, a cui fanno riferimento.

4

Se io utente verifico che per le mie patologie rientro tra coloro per i quali è indicato l'uso di un vaccino mRNA, come potrò essere vaccinato?

Faccio riferimento al mio medico di medicina generale, valuto insieme a lui, che mi informa come procedere. Sarò comunque vaccinato al più presto o con modalità della chiamata nominale o attraverso il medico curante. Si ricorda che i pazienti particolarmente vulnerabili per patologie gravi sono già negli elenchi del Reparto di cura di riferimento, e vengono vaccinati in quella sede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA