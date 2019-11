CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

1 Ancora giorni difficili. Da un anno a questa parte ogni giorno c'è un'emergenza: come si fa fronte a tutto questo?Ci vuole molta pazienza e anche molto tempo, perché il territorio si riprenda dai danni subiti dalla tempesta Vaia che lo ha reso particolarmente fragile. Del resto era prevedibile e in più di qualche occasione l'ho fatto notare2Le lamentele degli abitanti per Schiucaz e le esternazioni di qualche politico e sindaco per l'Agordina, come risponde?Le critiche dei residenti di Schiucaz sono comprensibili e accettabili. Sono...