19 CASI IN TUTTO

VENEZIA In totale fanno diciannove casi. Dopo la leggera frenata di martedì - quando l'unico caso di nuovo contagio era l'infermiere del Civile di Venezia, residente a Cavallino-Treporti - la giornata di ieri è stata quella dell'accelerata numerica per il Veneziano.

Uno dopo l'altro sono usciti dal laboratorio di Genomica dell'ospedale di Venezia dieci nuovi tamponi positivi al Covid19: cinque operatori sanitari (tutti asintomatici e in isolamento nelle proprie abitazioni) e cinque pazienti, tutti affetti da patologie pregresse e complicate. Con il virus che per la prima volta arriva a toccare Chioggia, dove un post pubblicato in mattinata su Facebook dal sindaco Alessandro Ferro ha annunciato un contagio, poi confermato in serata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 3. Non soltanto Chioggia però, perché i dieci nuovi positivi hanno toccato anche gli ospedali di Venezia, Mestre, Dolo.

CHIOGGIA

Il primo caso riguarda un anziano di Chioggia già ricoverato in Cardiologia nell'ospedale cittadino. L'aggravarsi della sua situazione e la mancata risposta positiva alle cure, ha spinto i medici ad approfondire gli esami. Le lastre al torace hanno evidenziato un problema ai polmoni e da qui si è passati al tampone che poche ore dopo ha restituito quanto già sospettato dagli stessi camici bianchi: coronavirus. In serata il paziente è stato trasportato nel reparto di Rianimazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre in gravi condizioni.

SEI CASI A VENEZIA

La zona più colpita è stata la città storica con sei nuovi contagi soltanto ieri.

Due riguardano altrettanti pazienti già ricoverati al Santi Giovanni e Paolo nei giorni scorsi. Con il peggiorare delle condizioni, i medici hanno effettuato il tampone che ha dato esito positivo al Covid19. Sempre i tamponi, a cui erano stati sottoposti nei giorni scorsi, hanno svelato la positività al virus anche di quattro operatori sanitari che non mostravano sintomi e ora si trovano in isolamento nelle proprie abitazioni: due di loro sono operatori in servizio sulle idroambulanze del Suem.

Salgono così a dieci (contando i tre ottantenni ricoverati da inizio settimana e l'infermiere di Cavallino-Treporti) i contagi totali nella città storica di Venezia dall'inizio della diffusione del virus: cinque sono pazienti e cinque operatori.

MESTRE E MIRANO

Aumentano i trattamenti per coronavirus anche all'ospedale dell'Angelo di Mestre, che ieri ha visto due nuovi pazienti infetti: ora sono tre in totale, contando l'ottantenne della Gazzera ricoverato lunedì sera.

Dei due nuovi pazienti, uno è ricoverato nel reparto di Malattie infettive: si è presentato da solo al triage sospettando i sintomi, poi confermati. Le sue condizioni non sono gravi e non preoccupano i medici.

Si trova nella Rianimazione dell'ospedale mestrino invece l'altro paziente, che faceva già parte dei ricoverati: la positività al coronavirus ha fatto sì che i medici decidessero per la terapia intensiva. Questo mentre rimangono gravi le condizioni sanitarie dell'ottantenne della Gazzera.

Isolamento anche per un operatore sanitario in servizio all'ospedale di Dolo e, pur senza mostrare i sintomi ormai considerati riconoscibili del virus, è risultato positivo al Covid19.

L'ipotesi è che anche lui possa essere stato contagiato dal paziente 1 del veneziano, il sessantasettenne di Oriago di Mira ora ricoverato in Rianimazione a Padova, che nel suo passaggio negli ospedali di Mirano e Dolo ha trasmesso il virus a tre componenti del personale ospedaliero di Dolo: una dottoressa di Mira, un'addetta alle pulizie di Campolongo Maggiore e un infermiere di Vigodarzere, in provincia di Padova, ora a carico dell'Ulss 6 Euganea competente per territorio.

Il loro quadro sanitario non desta più di tante preoccupazioni in una situazione che sta peggiorando nei numeri ma che le autorità locali, in primis la stessa Ulss 3, considerano sotto controllo sia dal punto di vista della diffusione sia dell'aggressività del contagio.

Nicola Munaro

