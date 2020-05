Un premio ai dipendenti della casa di riposo di Trichiana. Questa la proposta del consigliere di minoranza, Dario Dal Magro (Il tuo Borgo) all'amministrazione. «Esprimo la mia soddisfazione per il fatto che nei prossimi giorni arrivino tre operatori socio sanitari reclutati tramite la protezione civile alla casa di riposo di Trichiana esordisce -. Dispiace che si siano perse settimane per non aver voluto accogliere l'aiuto della sanità militare. Cosa che invece saggiamente ha fatto il sindaco di Merlara, che si trova in provincia di Padova. E questo chiarisce tutto sulla fattibilità dell'operazione personale sanitario dell'esercito a Trichiana». Una proposta che Dal Magro, una volta che i contagi si sono propagati alla Rsa di Trichiana, aveva avanzato al sindaco Stefano Cesa. Tutto il personale di Valbelluna Servizi (che comprende le strutture di Mel, Trichiana e Lentiai) «in questo periodo ha dato il massimo, sottoponendosi a turni massacranti dovuti all'elevato numero del personale che si è ammalato divenendo positivi al Covid-19 continua il consigliere di minoranza -.Qualcuno di loro è tuttora ricoverato in ospedale. E tuttora chi lavora è in sofferenza. A loro va il ringraziamento di tutta la comunità. Un ringraziamento però che deve essere concreto». La proposta è quella di «integrare alla società Valbelluna servizi eventuali risorse necessarie per erogare i premi al personale dipendente». Come? Dal magro invita il sindaco ad impegnare la Giunta comunale a: -deliberare la completa assunzione della spesa di 111.000,00 per la realizzazione dell'ascensore interno alla casa di riposo di Mel, liberando 61.000euro di risorse alla Valbelluna Servizi. Ma anche «fornire alla società la somma di 61.477 euro necessaria per annullare l'aumento delle rette degli ospiti che hanno avuto decorrenza dallo scorso primo gennaio».

La casa di riposo di Trichiana è il secondo grande focolaio che si è sviluppato in provincia: sono stati 15 i decessi su 75 ospiti, con una letalità del 20%.

