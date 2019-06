«120 schede nulle: da ricontrollare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(ef) Un ballottaggio all'ultimo respiro. E il giallo di 120 schede nulle. «C'è molta amarezza, com'è naturale. Però c'è anche qualcosa che non torna. Si tratta di 120 schede invalidate. Noi chiediamo ufficialmente il ricalcolo». Daniele Ceschin, ex vicesindaco vuol vederci chiaro. In una tornata durissima, giocata senza esclusione di colpi, vinta dal centrodestra per 45 voti, queste 120 schede potrebbero anche rischiare di ribaltare il risultato. E' chiaramente l'auspicio del centrosinistra. «Sono un numero importante, qui vogliamo...