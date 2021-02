RISCHIO IN AGGUATO

PORDENONE Zona gialla per un soffio. La comunicazione da Roma è arrivata nella serata di ieri dopo che per lunghe ore - già da giovedì sera - era salita la tensione per un possibile nuovo scivolamento in arancione. Il Friuli Venezia Giulia resterà invece nell'area con le minori restrizioni. Nonostante i dati legati all'Rt (l'indice di contagio) nella settimana prima del 20 gennaio presa in considerazione del Comitato tecnico scientifico fosse risalito in maniera preoccupante. È stato però quel centesimo legato all'intervallo preso in considerazione (cioè da 0,99 a 1,08, che ha dato poi la media di 1,03) a mantenere la regione in zona gialla. Sono tre le regioni con Rt sopra l'uno. C'era stata molta fibrillazione nella giornata di ieri. In particolare tra gli esercenti e le categorie di baristi e ristoratori. Dopo una settimana di giallo - con le apertura dei locali fino alle 18 - uno scivolamento nell'area arancione avrebbe comportato diversi problemi per gli operatori economici. In particolare per chi si era già organizzato con gli ordini e richiamando il personale dalla cassa integrazione.

APERTURE SERALI

Per le categorie degli esercenti - che continuano a chiedere a gran voce ancora più controlli, in particolare in vista di questo primo week-end giallo dopo molto tempo che fa temere allentamenti nei comportamenti delle persone - per ora è scampato pericolo. Ma ieri è arrivata anche un'altra buona notizia per il mondo della ristorazione: il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera all'apertura serale dei ristoranti in zona gialla e a pranzo in zona arancione, sia pur con alcune restrizioni. Ora bisognerà però attendere i provvedimenti del governo in materia. E quindi i tempi potrebbero essere non brevissimi. Su questo in serata è intervenuto l'assessore comunale Emanuele Loperfido sottolineando l'impegno su questo fronte dei gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia. Fdi sulla riapertura dei ristoranti la sera presenterà un odg e un emendamento per migliorare il decreto già approvato auspicando che il nuovo governo li accolga».

IL BOLLETTINO

Nella giornata di ieri si è registrato un lieve incremento dei contagi rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi positivi sono stati 446 (giovedì erano 335): 312 dai 5396 tamponi molecolari, 134 dai 1906 test rapidi. I decessi registrati complessivamente sono stati 32: 20 nelle 24 ore precedenti a cui si aggiungono 12 pregressi. Quattro le persone in provincia che non ce l'anno fatta. Franco Bruni, 74 anni era di Tramonti di Sopra: è deceduto nell'ospedale di Pordenone. Così come un 89enne di San Vito che era ricoverato nel reparto Covid. Morte sempre in ospedale anche due anziane, una di 94 anni di Pordenone e l'altra di 85 di Prata. I ricoveri nelle terapie intensive sono 65 (uno in più rispetto al giorno prima) mentre calano (da 550 a 536) i posti letto occupati in area medica-Covid. I decessi complessivamente ammontano a 2.522, con la seguente suddivisione territoriale: 578 a Trieste, 1.222 a Udine, 554 a Pordenone e 168 a Gorizia. I totalmente guariti sono 54.215, i clinicamente guariti salgono a 1.622, mentre le persone in isolamento scendono a 10.454.

LA MORTALITÀ

Ieri intanto i dati Istat hanno confermato il forte impatto della pandemia sul totale del numero di morti: in regione da gennaio a novembre i decessi complessivi sono stati 14.306, l'incremento è stato del 6,2% sulla media degli ultimi 5 anni. Il picco a novembre 1766 decessi, il 54%. Il report dell'Istat mostra che la più colpita per numero di morti è la provincia di Pordenone con il 10 per cento in più nel periodo gennaio-novembre e con un drammatico aumento del 60% a novembre.

