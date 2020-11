ZONA GIALLA

PORDENONE La regione resta nella fascia gialla con rischio ridotto. Ma il presidente della Regione Massiniliano Fedriga ha illustrato ieri le priorità sanitarie per arginare l'emergenza e poter quindi rimanere gialli. In primis riconvertire aree ospedaliere per ospitare malati Covid. Poi implementare l'arma del tracciamento. Intanto da stasera e fino al 3 dicembre, scattano le misure previste per le zone gialle.

LE LIMITAZIONI

Dalle 22 via al coprifuoco fino alle 5, salvo motivi di lavoro, salute o necessità: sono previsti controlli a tappeto delle forze dell'ordine. Nei fine settimane chiusura dei centri commerciali, musei e mostre, teatri e cinema. Chiuse anche sale giochi e palestre. Per bar e ristoranti nulla cambia: chiusura alle 18, asporto fino alle 22. Didattica a distanza per le scuole superiori. Chiusura delle università, salvo matricole e attività laboratoriali. Riduzione al 50% dei posti su autobus e treni. Le celebrazioni religiose sono consentite dopo avere individuato la capienza massima del luogo di culto tenendo conto del distanziamento: l'accesso alle chiese, con obbligo di mascherina, resta contingentato dai volontari.

LA REGIONE

«I parametri fissati dal Governo nel nuovo Dpcm posizionano la nostra regione tra quelle identificate come gialle per l'attuazione delle misure di contenimento del virus. Anche se siamo una delle regioni italiane ad aver raggiunto gli obiettivi fissati con una disponibilità di 175 posti letto di terapia intensiva, il nostro sforzo è volto, da un lato, ad aumentare ulteriormente la disponibilità dei reparti Covid attraverso un riassetto delle strutture ospedaliere e, dall'altro, ad attuare misure di tracciamento del contagio per ridurre il più possibile la pressione sul sistema sanitario regionale». Questo l'obiettivo del governatore Fedriga che, ieri in Consiglio regionale, ha aggiunto: «In tale contesto, oltre all'assunzione di personale sanitario per cui abbiamo chiesto al Governo procedure agevolate, giocherà un ruolo fondamentale l'assistenza domiciliare nell'ambito della quale i medici di medicina generale e i pediatri di libera saranno importanti per favorire l'assistenza alle persone colpite dal coronavirus che non necessitano di cure ospedaliere». Fedriga ha chiarito poi che rispetto alla prima ondata pandemica, in Friuli Venezia Giulia la diffusione del virus non è più limitata a comunità chiuse ma è maggiormente diffuso, con una prevalenza dei contagi nell'ambito familiare. Dato che non pare essere prossima la messa a disposizione di un vaccino, la nostra è la prima Regione a condurre un'analisi per individuare nuove tecnologie in grado di ridurre il rischio d'infezione nei luoghi di lavoro, in modo da tutelare la salute ma anche garantire la prosecuzione delle attività produttive». Il governatore ha quindi rimarcato che «la Regione continuerà a dialogare in modo responsabile con il Governo, puntando al raggiungimento di una sintesi delle proposte avanzate».

