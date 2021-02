L'ANDAMENTO

PORDENONE Il Friuli Venezia Giulia viaggia a passi spediti verso un'altra settimana in zona gialla, la quinta da quando la regione ha abbandonato l'arancione il primo giorno di febbraio. Non dovrebbe esserci alcun dubbio: bar e ristoranti dovrebbero rimanere aperti di giorno, così come dovrebbero rimanere liberi gli spostamenti all'interno della regione sino alle 22 e aperti i musei nei giorni feriali. La decisione, come al solito, arriverà oggi, di venerdì. Ma i numeri, raccolti nella settimana tra il 15 e il 21 febbraio, sono ancora contenuti. Non tengono conto del rialzo dei contagi che si è notato all'inizio di questa settimana: questa sarà materia del prossimo monitoraggio.

I DATI

L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia mostra una leggerissima risalita, che fa praticamente parlare di situazione stabile. La scorsa settimana l'Istituto superiore di sanità aveva comunicato un valore di 0,80 sui sette giorni, mentre ieri lo stesso indice è stato portato a 0,83. Uno scostamento minimale. Si tratta di un valore abbondantemente al di sotto della quota uno. Ancora in calo i contagi, che nella settimana di riferimento sono scesi del 10 per cento: sono stati 1.815 contro i 2.036 della rilevazione precedente. Particolarmente marcata la discesa in provincia di Pordenone, mentre nell'area udinese si è già assistito a un primo rialzo. Sostanzialmente stabile, invece, il rapporto tra tamponi eseguiti e positivi riscontrati, escludendo per quanto possibile le attività di screening e considerando quasi solo i casi sospetti: si è passati dal 7,8 al 7,6 per cento. In discesa i focolai. Quelli attivi sono passati da 820 a 707 mentre quelli nuovi da 268 a 246. Giù anche i casi non collegati a catene di trasmissioni note: da 1.028 si è passati a 859. Significa che sono stati tracciati più casi e isolati più contatti a rischio. L'incidenza dei casi sui 100mila abitanti è scesa da 147 a 140 contagi, ancora molto lontana dai 50 casi sui 100mila abitanti, soglia considerata sicura per il tracciamento completo dei focolai.

L'ALLARME

Il Fvg è ancora tra le otto regioni che superano la soglia di sicurezza delle Terapie intensive. I letti sono occupati al 33 per cento, mentre le cose vanno molto meglio in Area medica, con il tasso al 28 per cento e abbondantemente sotto soglia.

LA RIUNIONE

Ieri il presidente Fedriga ha incontrato in forma telematica i ministri Gelmini e Speranza per discutere del prossimo decreto anti-Covid. «Per stabilire aperture e chiusure serve un'evidenza scientifica che consenta di ponderare l'impatto della scelta e prendere decisioni consapevoli, senza penalizzare attività che non comportano un ampio rischio di contagio». Fedriga ha giudicato positiva la volontà del governo di rivedere i criteri di valutazione per l'assegnazione delle fasce e ha chiesto un'accelerazione sull'approvvigionamento dei vaccini.

IL BOLLETTINO

Contagi ancora in crescita nelle ultime 24 ore. Impennata in provincia di Udine, con 519 casi, mentre a livello regionale sono stati 683, per un tasso sui tamponi (10.040) schizzato al 6,8 per cento. I totalmente guariti sono 61.156, i clinicamente guariti salgono a 1.922, mentre le persone in isolamento risultano essere 9.249. Secondo L'Unione europea il Fvg resta rosso e non rosso scuro.

Quindici le vittime nelle ultime 24 ore. Due decessi in provincia di Pordenone. In città addio alla 97enne Elia Corazza. A Meduno è morta a domicilio l'86enne Iside Avon. Nel settore delle residenze per anziani è stato rilevato un caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali; inoltre è risultato contagiato un operatore sanitario all'interno delle stesse. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di due medici, un infermiere, due operatori sociosanitari, un assistente sanitario, un dietista e un tecnico terapista.

IL PROVVEDIMENTO

Tre casi di contagio tra i richiedenti asilo e uno tra gli operatori hanno intanto riportato l'ex caserma Cavarzerani di Udine in zona rossa. È la terza volta in un anno. Il provvedimento avrà valore fino al 6 marzo.

Marco Agrusti

