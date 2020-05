LA SITUAZIONE

PORDENONE Per la seconda volta negli ultimi quattro giorni la provincia di Pordenone ha centrato l'obiettivo del contagio zero: era successo sabato e lo stesso risultato è stato raggiunto ieri, quando nel Friuli Occidentale non si è aggiunto alcun nuovo malato di Covid-19. Un'ottima notizia, a cui però fa da contraltare la conferma della vittima pordenonese numero 63 dall'inizio dell'emergenza. Nel reparto Covid dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone è morta Diana Piazza, pensionata di 81 anni. Soffriva di patologie pregresse, alle quali si è aggiunta l'insorgenza del contagio da Coronavirus. Ha lasciato il marito, Olindo Trevisan, il figlio Massimo, le sorelle e i fratelli. Si tratta del secondo decesso di Fontanafredda dall'inizio dell'emergenza. In Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri tre decessi oltre a quello che ha colpito la provincia di Pordenone, per un totale di 304 vittime. Rispetto alle 304 vittime totali poco meno della metà è rappresentata da ospiti di strutture residenziali. Nelle case di riposo i morti sono 143, con un'età media di 87 anni tutte con pluripatologie. In provincia di Pordenone, e in particolare a Zoppola, la media supera i 90 anni.

IL CONTAGIO

Anche ieri in regione la diffusione del Coronavirus è rimasta a livelli minimi. Dopo il dato record di lunedì, nelle ultime 24 ore sono stati registrati nove malati in più di Covid-19. Ma il territorio pordenonese si è distinto per essere rimasto senza tamponi positivi nell'arco di una giornata. È la seconda volta che accade negli ultimi quattro giorni. Dati alla mano, il contagio in provincia si è praticamente arrestato, con una media di 0,5 nuovi positivi ogni 24 ore. Lo stesso risultato è stato raggiunto dalla provincia di Gorizia, mentre nel territorio udinese il conto è salito solo di un malato. A Trieste i nuovi positivi sono stati otto sui nove totali. I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.085 dall'inizio dell'emergenza.

IL RECORD

Ieri, in provincia di Pordenone, è stato registrato il record del calo degli attualmente positivi. In sole 24 ore, infatti, i pazienti ancora malati sono passati da 262 a 228. Una decrescita di questa portata non era mai stata raggiunta negli ultimi due mesi.

OSPEDALI E GUARIGIONI

I pazienti totalmente guariti dal Coronavirus in Fvg sono 1.668 (ben 73 in più rispetto alla rilevazione precedente), mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 130. Nel Friuli Occidentale i totalmente guariti nelle ultime 24 ore sono stati 33. I pazienti in isolamento domiciliare sono scesi da 222 a 190 in un solo giorno. Restano solo quattro, in tutta la regione, i malati gravi ricoverati in Terapia intensiva.

