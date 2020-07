Nessuna novità da Casarsa. Ed è un'ottima notizia. L'azione di tracciamento del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria prosegue, con un occhio di riguardo per il focolaio familiare casarsese, nato in seguito al ritorno in paese di un cittadino albanese poi risultato positivo al Covid-19 e ora ricoverato a Udine. I tamponi effettuati nelle scorse ore, però, non hanno fatto emergere ulteriori positività, segno che il focolaio è stato confinato alla sola famiglia residente a Casarsa. In tutta la provincia di Pordenone per il secondo giorno consecutivo non sono stati registrati nuovi positivi. Ed anzi, in comuni come San Quirino sono scesi a zero anche i cittadini attualmente in quarantena.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 120, due in meno rispetto alla rilevazione di domenica. Nessun paziente è in cura in Terapia intensiva e soltanto sette sono ricoverati in altri reparti, esattamente a Udine e a Trieste, dal momento che l'ospedale di Pordenone è da tempo libero dal Covid. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale): l'ultima vittima in regione è stata registrata lo scorso 25 giugno in provincia di Udine.

Lo ha comunicato il vicepresidente della Regione con delega alla Salute e Protezione civile. Ieri sono stati rilevati quattro nuovi casi di Covid-19, tutti in provincia di Udine. L'unico cittadino italiano trovato positivo proveniva da un'altra regione. In nessun caso è stato richiesto il ricovero. Quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.356: 1.411 a Trieste, 1.007 a Udine, 717 a Pordenone e 221 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.891, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 92. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA