LE STATISTICHE

PORDENONE La media statistica a livello nazionale del Miur attesta che il 63% dei giovani in uscita dal quinto anno degli istituti professionali trova subito occupazione. Nel Nordest - e in particolare nel Pordenonese - la percentuale sale all'85 per cento. Tanti sono i ragazzi che trovano lavoro entro due o tre mesi dal momento in cui conseguono all'Isis Zanussi il diploma di maturità. Il 10 per cento dei ragazzi si iscrive, invece, all'università. I restanti trovano occupazione al massimo entro un anno, spesso perché preferiscono prendersi un anno sabatico per decidere con calma il da farsi.

L'INCONTRO

In questi giorni si è riunito il comitato scientifico dell'Isis Zanussi, di cui fanno parte i docenti delle discipline tecniche e i rappresentanti delle aziende del territorio, con i quali la scuola si confronta per rimodulare in un costante lavori in corso il profilo degli allievi in uscita, in modo che sia rispondente alle esigenze delle imprese. Il comitato scientifico è diretto dal preside Giovanni Dalla Torre, che ha spiegato le linee guida uscite dall'ultimo incontro. «Il territorio ha detto ha necessità di tecnici che provengono dalle scuole professionali o tecniche, perciò le famiglie che invitano i figli ad iscriversi ai licei anche se escono dalle medie con una valutazione appena sufficiente, non potranno lamentarsi della disoccupazione intellettuale e nemmeno della necessità di cambiare istituto in corsa».

LE OPPORTUNITÀ

Tra le opportunità che offrono gli istituti tecnici e professionali va considerata anche l'alternanza scuola-lavoro, che all'Isis Zanussi è rimasta a 400 ore, cioè tre settimane l'anno che proseguono in forma privatistica anche durante l'estate. Spesso i ragazzi che vengono apprezzati in azienda si fermano all'interno della stessa e hanno buone possibilità di essere assunti a tempo indeterminato. Tra le ultime esperienze va citato lo stage organizzato all'aeroporto Baracca, sede del 5° Reggimento aviazione Rigel di Casarsa della Delizia. Vi hanno partecipato 21 studenti dello Zanussi. Gli allievi, selezionati dall'istituto tra i manutentori tecnici ad indirizzo elettrotecnico, elettronico, meccanico e termoidraulico, hanno avuto la possibilità di trascorrere due settimane con tecnici e piloti dell'unità elicotterista dell'Esercito, partecipando a lezioni teoriche ed attività pratiche.

ESERCITO

«Il programma di studio hanno spiegato i docenti responsabili dello stage è stato mirato all'acquisizione della consapevolezza del conoscere (sapere), prima di intervenire (saper fare), attraverso una metodologia, un approccio alla diagnosi e l'impiego di strumenti ed attrezzature certificate, manualistica e ricambi approvati ed in corso di validità, riscontrando grande entusiasmo tra i ragazzi e notevole soddisfazione nei dieci formatori del 5° Rigel. Il comandante del Reggimento, il colonnello Francesco Spadolini, e il dirigente scolastico Giovanni Dalla Torre hanno saputo ben sintetizzare agli studenti la grande opportunità che hanno avuto definendo l'esperienza altamente costruttiva, in quanto ha dato loro la possibilità di sperimentare un modo diverso dal consueto nella presentazione delle lezioni, orientate ad uno scopo pratico finalizzato al saper operare. Insomma, un primo passo per entrare a fine studi nelle realtà che il territorio del Friuli Occidentale offre.

Sara Carnelos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

