Zannier: «È un segnale forte per i comuni che assistono all'emorragia di abitanti»

IL COMMENTO

PORDENONE L'emorragia di abitanti rischia di piegare la montagna pordenonese. In 18 anni, cioè dal censimento del 2001, le valli hanno perso più di mille abitanti. L'impatto è stato più grave in comuni come Claut, Meduno o Cimolais, che partivano da popolazioni attorno ai mille abitanti. A Claut, ad esempio, nel periodo preso in esame il territorio ha perso 272 abitanti; a Meduno il saldo negativo tocca le 200 persone; a Cimolais se ne sono andati in cento. È partendo dall'analisi dei numeri e dalla foto desolante di una montagna che si spopola, che l'assessore Zannier ha ideato il provvedimento allegato alla Finanziaria regionale.

«Aiutando i giovani imprenditori a tornare ad investire nei comuni svantaggiati delle nostre valli - ha spiegato l'esponente della Lega - vogliamo dare un messaggio di base: vivere in montagna è ancora possibile. Non si deve per forza scappare, non è necessario migrare per trovare un lavoro. Vogliamo salvaguardare la ricchezza propria dei vecchi borghi e valorizzare soprattutto ciò che può dare la terra».

SECONDA FASE

La riforma per rivitalizzare la montagna vivrà una prima fase contributiva, che si concretizzerà con il finanziamento dedicato ai giovani imprenditori. Poi si passerà alla fase due, quella della strategia. «L'intenzione è quella di mappare i settori in grado di aiutare i piccoli comuni in difficoltà a diventare nuovamente attrattivi. Proprio per questo oggi non abbiamo inserito dei limiti relativi alla tipologia di prodotto sulla quale investire. Dopo una prima fase di test vorremmo ampliare la portata del provvedimento, per portarlo ad un livello successivo - ha illustrato sempre Stefano Zannier -. Era fondamentale inserire la legge in Finanziaria, perché serviva un provvedimento rapido». Anche perché ogni anno la montagna perde abitanti, aziende e piccoli negozi. E di tempo da perdere non ce n'è più.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

