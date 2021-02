GIRO DI VITE

PORDENONE Lo scorso fine settimana è stato il primo in giallo da dicembre. Era inevitabile che vie e piazze dei centri storici fossero quasi presi d'assalto dalle persone che sono uscite. Qualche segnalazione di possibili assembramenti c'è stata. Ma - a detta degli stessi esercenti - ci sono stati anche più controlli da parte delle forze dell'ordine. E non sembra che siano scattati provvedimenti di sanzioni o chiusure dei locali. «C'era parecchia gente, ma abbiamo notato anche maggiore attenzione e collaborazione da parte della clientela. Così come avevamo chiesto c'è stata più sorveglianza».

RISPETTO DELLE REGOLE

Le categorie degli esercenti dell'Ascom, baristi e ristoratori sono i primi a chiedere rigore. In molti si sono organizzati con gli steward privati per gestire la situazione con la maggiore sicurezza possibile. «Non è facile - sottolinea più di qualche barista del centro città - in qualche frangente fare osservare le norme. Bisogna spesso ricordare, in particolare dopo le 11 di mattine, che bisogna consumare rigorosamente ai tavolini da seduti. È uno sforzo che dobbiamo assolutamente fare. Ma in genere troviamo la collaborazione della clientela Dobbiamo stare ancora molto attenti poiché siamo sul filo di lana. È fondamentale osservare le regole per mantenere la zona gialla. È un'opportunità che va mantenuta, ne va della sopravvivenza futura delle nostre attività». Insomma, da parte della categoria c'è la consapevolezza che serve mantenere la guardia molto alta al fine di non rischiare di scivolare in area arancione. E al fine di fare il punto della situazione anche in vista dell'avvicinarsi del prossimo fine settimana (anche se il previsto abbassamento delle temperature potrebbe comportare un minore giro di persone nei centri storici e nei luoghi turistici) oggi è previsto un summit convocato dal prefetto Domenico Lione con il questore, il Comune, e i vertici dell'Ascom provinciale e degli esercenti. Un vertice regionale è previsto anche a Trieste con la Prefettura del capoluogo e il presidente della Regione. Summit voluti probabilmente per valutare la possibilità di intensificare ulteriormente i controlli e la sorveglianza in chiave collaborativa con gli operatori economici.

CULTURA E SPETTACOLI

Intanto segnali di preoccupazione profonda arrivano dal mondo della cultura e degli spettacoli dal vivo ancora di fatto in lockdown. Il Patto per l'Autonomia ha organizzato per domani alle 21, sulla pagina Facebook del movimento politico regionale, un incontro-confronto per gli artisti che resistono che vedrà la partecipazione di attori, registi, musicisti che discuteranno delle molte problematiche vissute dal comparto della cultura.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

