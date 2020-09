VOTO IN FIERA

PORDENONE Da Prefettura e ministero dell'Interno è arrivato il via libera definitivo: gli elettori del Comune di Pordenone potranno votare nei seggi elettorali che saranno allestiti all'interno dei padiglioni fieristici di viale Treviso. Lo spostamento consentirà così alle scuole della città di poter continuare nella loro attività didattica che sarà appena cominciata. Il progetto dell'operazione trasloco ha avuto il semaforo verde dopo che sia la commissione prefettizia locale sia gli uffici romani del Viminale hanno dato il semaforo verde. Tutti i rigorosi criteri e le richieste - sia rispetto alle precauzioni e alle misure sanitarie anti-Covid sia sul fronte del diritto e della segretezza del voto - sono state rispettate. La quasi totalità dei seggi elettorali pordenonesi - 48 su 51 - troveranno posto nei locali del quartiere fieristico che saranno adeguati e allestiti in modo da ospitare le sezioni elettorali e le forze dell'ordine deputate al servizio ai seggi nelle due giornate di voto referendario, il prossimo 20 e 21 settembre. Un'operazione che, per il Comune di Pordenone, è stata e sarà impegnativa non solo da un punto di vista logistico e organizzativo, ma anche finanziario. La spesa complessiva del trasloco dei seggi e dell'adeguamento della Fiera per le casse comunali è di centomila euro.

I SEGGI SPOSTATI

Saranno 48 le sezioni elettorali che troveranno posto in quattro padiglioni fieristici nei quali dovranno essere allestite delle sale-box (con porte da poter essere chiuse a chiave) in cui montare le cabine elettorali e custodire le urne con le schede. Non rientreranno nello spostamento i due seggi elettorali dell'ospedale Santa Maria degli Angeli e il seggio di Villanova Vecchia che si trova in una ex scuola non più operativa. Inoltre sarà mantenuto come sempre il seggio volante per consentire il voto nelle casa di riposo. Nei padiglioni fieristici saranno anche ricavati servizi, docce e stanze per il riposo degli agenti delle forze dell'ordine chiamate a prestare servizio ai seggi. Inoltre saranno ricavate anche della sale di attesa con circa 140 sedie in modo che gli elettori possano attendere comodamente e in sicurezza il loro turno per entrare in cabina ed esprimere il voto. L'operazione voto in Fiera consentirà la continuità didattica nelle dodici scuole della città dove tradizionalmente si vota. «Sarebbe stato pazzesco - commenta il sindaco Alessandro Ciriani con soddisfazione per aver portato a termine l'iniziativa - fermare un'altra volta la scuola solo due giorni dopo l'inizio delle lezioni. Il diritto di bambini e ragazzi di andare finalmente a scuola è sacrosanto, così come il diritto dei docenti di esercitare il loro ruolo e il diritto delle famiglie di non subire ulteriori carichi dopo mesi di lockdown. Nelle prossime ore pubblicheremo sul sito del Comune e sui social la dislocazione dei seggi all'interno dei padiglioni della Fiera. Saranno tutti concentrati lì con l'eccezione dei seggi ospedalieri 24 e 25 e del seggio 43, quello di Villanova vecchia, che rimarrà dov'è perché non è una scuola. E' stato uno sforzo rilevante perché le regole erano stringenti e hanno impedito di aprire seggi distribuiti in tutta la città. Con la soluzione della Fiera tuteliamo la salute e rispettiamo scrupolosamente le ora che per il referendum non si vota nei soliti seggi, per cui chiedo ai concittadini di diffondere la notizia». Un'altra dozzina di richieste da parte di altri Comuni con piani alternativi deve essere ancora valutata dalla Prefettura. Sono soprattutto i Comuni più piccoli ad avere difficoltà a trovare le strutture adeguate in alternativa alle scuole. Perciò saranno diversi i casi, nei Comuni della provincia, in cui le scuole dovranno sospendere l'attività due giorni dopo il suono della campanella di inizio anno scolastico.

