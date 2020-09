VERSO IL VOTO

PORDENONE Per la prima volta, domenica e lunedì, i cittadini del capoluogo voteranno per il referendum nei locali della Fiera di viale Treviso. La soluzione è stata trovata grazie a un accordo con la Prefettura e per evitare l'utilizzo delle aule scolastiche.

Il Comune ha reso noto i dettagli logistici per il voto referendario. Tutti i seggi della città che di consueto si trovano nelle scuole sono stati trasferiti nei padiglioni 1, 2, 3 e 4 di viale Treviso. Ciascun padiglione ospiterà 12 seggi, indicati all'esterno da cartelli (nel padiglione 1 i seggi dall'1 al 12, e così via). Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito del Comune. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai seggi ospedalieri 24 e 25 e dal seggio 43 di Villanova Vecchia, che non viene spostato in quanto non si trovava già all'interno di una scuola. In Fiera si entrerà dall'ingresso sud (quello posto verso Vallenoncello) dove saranno disponibili il grande parcheggio sud della Fiera (numero 1) e gli altri due parcheggi (numeri 2 e 3) vicino alla rotatoria. Le persone con disabilità entreranno invece dall'ingresso nord, quello vicino al sottopasso ferroviario, dove troveranno un percorso dedicato. Gli elettori potranno contare sull'assistenza dei volontari della Protezione civile e del personale comunale, presenti lungo il percorso dai parcheggi alle cabine elettorali. I seggi sono allestiti secondo le norme ministeriali anti-Covid. Anche in questo caso i dettagli sono disponibili sul sito comunale. La soluzione dello spostamento dei seggi in Fiera è stata trovata dall'amministrazione comunale con la collaborazione di Pordenone Fiere e il via libera della Prefettura. Sono 185 i comuni ad aver trovato seggi alternativi alle scuole, evitando l'interruzione dell'anno scolastico. Tra questi, solo tre i comuni capoluogo: Bergamo, Biella e, appunto, Pordenone. Un'operazione che costa 100mila euro alle casse comunali pordenonesi. Una cifra considerevole «che investiamo volentieri ha rimarcato il sindaco Ciriani per garantire la continuità dell'anno scolastico e venire incontro a famiglie, studenti, insegnanti e scuole già provate da mesi di stop e incertezze».

