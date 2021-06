Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLO MORTALEVAL DI ZOLDO Una passione infinta per la montagna, quella che ieri se l'è portata via. Un passo falso ed Annamaria Nerosi, 50 anni, di Erto e Casso dove era andata a vivere qualche anno fa ed aveva aperto un B&B, è precipitata per circa 150 metri nei pressi della Cima di Mezzo degli Sfornioi, in Val di Zoldo. Circa venti minuti prima della tragedia aveva scattato e postato sul suo profilo facebook quello che sarebbe stato...