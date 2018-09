Voce Donna ha tracciato la strada Il centro gestisce già 12 appartamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PRECEDENTIPORDENONE Prima del pubblico, come accade spesso, si erano mossi i privati. E in questo caso sia come associazioni che come vere e proprie imprese. Per quanto riguarda ad esempio l'accoglienza da riservare alle donne vittime di violenze, l'associazione Voce Donna ha attivo da tempo un progetto che prevede l'inserimento di chi ha sporto denuncia per maltrattamenti ed è già seguita dall'associazione stessa la possibilità di vivere in appartamenti gestiti in convenzione con il Comune. Si tratta di luoghi il cui indirizzo non viene...