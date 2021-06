Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOPORDENONE Si sta diffondendo sempre più un nuovo progetto partito da Cordenons, Voce ai cittadini, una compagine che si pone come ponte tra le amministrazioni e i cittadini che spesso non hanno la forza o il tempo per bussare alla porta del sindaco o dell'assessore.L'iniziativa è partita da Vito Fantin, Antonio Macchia e Franco Santin per acquisire tutte le segnalazioni che vengono dalle persone e cercare una soluzione in tempi...