Se n'è andato proprio nel giorno del centenario della fondazione del Pci a Livorno. E del comunismo e della sua storia, nel quartiere di Torre, Dante Vivan fu certamente il principale testimone. Vivan avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 25 gennaio. Un peggioramento delle sue condizioni di salute lo ha portato via prima. Come il fratello maggiore Italo fu comunista fin da ragazzo. Tanto da intraprendere il lavoro di funzionario prima della Federazione giovanile, poi del Pci. Per anni fuori dalle maggiori fabbriche del territorio e dalle scuole superiori con i volantini, Vivan è stato tra le principali voci del comunismo pordenonese. Agli inizi degli anni 70 iniziò a lavorare come insegnante e giornalista per Telecapodistria. Fu consigliere comunale dal 1970 al 1983: tra i protagonisti della lotta alla Dc e alla speculazione edilizia del tempo. Poi, per 5 anni, fu il presidente della circoscrizione di Torre. La sua ultima iniziativa politica fu la candidatura a sindaco nel 1993 con Rifondazione comunista, dopo l'elezione si dimise per fare posto al candidato più giovane Michele Negro. «Dante è stato - lo ricorda con dolore lo storico, militante e cooperatore Gianluigi Bettoli - antrpologicamente un comunista: sempre con i lavoratori, inesorabilmente per la pace. Un uomo d'altri tempi. Un esempio, un maestro».

