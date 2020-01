Visite al sabato, il nodo personale

LA SANITÀ DIFFICILE

PORDENONE La proposta contenuta nel Piano attuativo dell'Azienda sanitaria per il 2020 di ampliare l'orario per l'utenza degli ambulatori della Radiodiagnostica si scontra con la necessità di ampliare anche l'organico. È inevitabile che un ampliamento del servizio - di esami e visite per radiografie, Tac e Risonanze magnetiche in particolare - fino a dodici ore giornaliere e il sabato mattina richiede una diversa organizzazione del personale e anche una diversa turnazione. Una riorganizzazione che dunque richiederà una implementazione sia di personale tecnico che infermieristico. «È chiaro che non si può pensare - sottolinea Pierluigi Benvenuto, della Cgil Sanità - a una riorganizzazione di un servizio così importante per l'utenza senza passare per l'adeguamento dell'organico. Benvenga la previsione di migliore un servizio per i cittadini, ma è necessario ragionare sulle necessità del personale. Se sarà all'ordine del giorno, di questa questione come delle altre legate sempre al personale, ne discuteremo con la nuova direzione non appena saremo convocati». La misura, assieme a una serie di altre azioni come l'incremento dell'utilizzo delle sale operatorie nei diversi ospedali del territorio, è prevista dal piano aziendale come un'azione per frenare la fuga di pazienti verso altri ospedali.

FUGA FUORI REGIONE

Il nodo dei residenti nel Friuli occidentale che decidono di curarsi in ospedali fuori dal territorio - in particolare in Veneto e soprattutto su alcune specialità - resta uno dei principali che la Regione intende affrontare. Da una serie di dati regionali emerge che dal 2013 al 2018 il costo che la Regione deve pagare ad altre Regioni per la fuga di pazienti è incrementato: il saldo è oggi negativo per circa 18 milioni di euro. Ma quasi la metà è da imputare al peggioramento del saldo che ha registrato l'Azienda di Pordenone. Nel 2013 il Friuli Venezia Giulia incassava 97 milioni da altre Regioni per pazienti provenienti da fuori che decidevano di curarsi negli ospedali friulani. Pagava, invece, 72 milioni ad altre regioni per i costi dei cittadini friulani che uscivano dal proprio territorio per curarsi. Il saldo era positivo per oltre 25 milioni. Nel 2018 i soldi incassati dal Fvg sono stati pari a 91 milioni. Quelli spesi sono aumentati a 84: il saldo è sempre positivo, ma a soli 7 milioni. Anziché gli oltre 25 dei sei anni precedenti. Un saldo che, dunque, è peggiorato per complessivi 18 milioni. Ma per circa 9 milioni il peggioramento del saldo è da imputare alla sanità pordenonese. Essendo la provincia di Pordenone quella di confine con il Veneto il dato è presto spiegato.

AREA DI CONFINE

«I numeri - sottolinea il consigliere regionale Pd Nicola Conficoni, che ha preparato il dossier sulle fughe di pazienti raccogliendo i dati degli ultimi sei anni - parlano chiaro. Siccome l'Azienda pordenonese è quella di confine è ovviamente più esposta. Per questo se si vuole recuperare terreno e rendere più attrattivi i nostri ospedali, come l'assessore alla Sanità Riccardi ha più volte detto essere un obiettivo primario, è necessario investire più risorse negli ospedali della provincia e nel personale. È positivo che il Piano aziendale abbia dedicato attenzione a questo aspetto. Monitoreremo nei prossimi mesi se le azioni previste vengano messe in campo e con quali risultati. Se non migliora l'attrattività degli ospedali pordenonesi non migliora il dato complessivo regionale. Perciò è su questo territorio che l'attenzione della Regione deve essere massima».

D.L.

