VISITA OCULISTICA

PORDENONE La novantenne di Aviano che per un controllo agli occhi avrebbe dovuto aspettare le 23 del 31 dicembre del 2021, verrà visitata il 6 ottobre. Ieri mattina, dopo che Il Gazzettino aveva sollevato il caso e che Luciano Clarizia (presidente delle professioni infermieristiche del Friuli Occidentale) si era attivato in prima persona per aiutare l'anziana, per la novantenne è arrivata la lieta notizia: avrà la sua visita martedì prossimo. L'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, dal canto suo, ha spiegato cos'è successo: «A causa dell'emergenza Covid-19, nel periodo da marzo a inizio maggio, la maggior parte delle prestazioni non urgenti sono state sospese. Per evitare però di invalidare gli appuntamenti già fissati e per non fare perdere la priorità agli utenti posti in attesa - si legge in una nota - le prestazioni non sono state cancellate, ma riprogrammate alla prima data utile. Tutti gli utenti sono stati avvisati dagli operatori di Asfo ed è stato specificato loro che sarebbero stati ricontattati non appena la situazione epidemiologica e organizzativa avesse consentito la ripresa delle attività». Per motivi tecnici la Struttura gestione prestazioni sanitarie ha creato un contenitore virtuale di prestazioni in una data e orario che non potessero scompaginare altre attività. «Così facendo, dalla riapertura delle attività avvenuta nel maggio scorso, è stato possibile individuare rapidamente gli appuntamenti da recuperare prioritariamente e riprogrammarli, evitando ai cittadini di dover ritornare dal proprio medico curante per l'emissione di una nuova impegnativa. Per alcune branche specialistiche per le quali il numero di prestazioni risulta più elevato, come ad esempio le visite oculistiche, la riprogrammazione delle prestazioni è ancora in corso e, pertanto, non è stato ancora possibile ricontattare tutti gli utenti in attesa di recuperare la visita rimasta sospesa. (ac)

