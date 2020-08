SITUAZIONE COVID

PORDENONE Secondo giorno consecutivo che in regione si registra un morto di Covid dopo oltre un mese e mezzo che non avvenivano decessi. Dopo quello dell'altro giorno, infatti, deceduto all'ospedale di Udine, ieri si è registrato un altro decesso questa volta a Trieste. Si tratta di una persona che era ricoverata e che aveva altre patologie pregresse. La situazione non è certo preoccupante, ma la ripresa dei decessi non è certo un buon segnale. Di contro c'è anche da dire che ieri i contagiati sono scesi a tre e nessuno in provincia di Pordenone.

I DATI

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 163 (nove meno di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 8 sono invece i ricoverati in altri reparti di malattie infettive. Si è registrato - come detto - un nuovo decesso portando la somma coplessiva dall'inizio dell'epidemia a 348 in totale. I numeri sono stati comunicati dal vicegovernatore con delega alla Salute. Ieri, come detto, sono stati rilevati tre nuovi contagi, uno per provincia a Udine, Gorizia e Trieste. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.452: 1.421 a Trieste, 1.053 a Udine, 748 a Pordenone e 227 a Gorizia, alle quali si aggiungono un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e due residenti fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.941, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 145. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA