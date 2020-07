VIRUS, LA SITUAZIONE

TRIESTE Il Friuli Venezia Giulia è sempre più vicino a centrare un obiettivo che limitatamente agli ultimi cinque mesi si può definire storico, cioè quello dello svuotamento totale dei reparti ospedalieri dedicati al Covid-19. Lo dice il rapporto stilato ieri dalla Protezione civile regionale. In Fvg, infatti, è rimasto solamente un paziente ricoverato a causa del contagio da Coronavirus. Il secondo è stato dimesso ieri. Nessuna persona è ricoverata nei reparti di Terapia intensiva ormai da diverse settimane. Un traguardo, quello dei ricoveri a zero, che sancirebbe la cessazione di qualsiasi tipo di pressione generata dal Coronavirus sulla disponibilità di letti negli ospedali della regione.

Quanto ai contagi, ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati due nuovi casi positivi, nessuno dei quali ha richiesto il trasferimento del paziente in ospedale. I tamponi sono stati trovati in provincia di Gorizia e in provincia di Trieste. Nessun nuovo caso a Pordenone. Decessi sempre a zero come da settimane a questa parte.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 113, due in più rispetto a venerdì. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e uno solo è ricoverato in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati due nuovi casi di Covid-19 quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.335: 1.405 a Trieste, 1001 a Udine, 710 a Pordenone e 219 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.878, i clinicamente guariti sono 33 e le persone in isolamento sono 78. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Sono disponibili anche i primi risultati della campagna di test a tappeto per verificare le condizioni di salute dei tanti cittadini bengalesi che compongono la comunità di Monfalcone. Sono arrivati gli esiti di 135 tamponi e solo un caso è risultato positivo. Il cittadino originario del Bangladesh era rientrato in Fvg dal Paese asiatico e aveva seguito la norma sull'isolamento fiduciario di 14 giorni. Lo screening prosegue.

