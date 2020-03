IL VIAGGIO

PORDENONE La seconda serrata fa male. Brucia, perché segue un piccolissimo periodo in cui si credeva di poter ripartire, di riavviare il motore della vita. Invece il virus abbaia e morde: spaventa le persone, mette in allarme gli ospedali, ma soprattutto (almeno limitatamente al caso friulano) spezza le gambe al commercio. E in città si è costretti alle prime decisioni drastiche: sono almeno una ventina, infatti, le persone che in questi giorni hanno ricevuto la comunicazione dal proprio datore di lavoro e che sono costrette a rimanere a casa. Il dato colpisce soprattutto il settore commerciale, cioè i negozi, i bar e i ristoranti.

IN CORSO

Una voce tra le tante è quella di Giovanni Modolo, titolare del Bar Embassy di corso Vittorio Emanuele a Pordenone. «Ho detto ai miei due collaboratori di rimanere a casa, qui non c'è nessuno». Fuori dal bar, il plateatico deserto. «Ormai il danno è fatto», aggiunge. I numeri si rincorrono, le perdite dichiarate negli ultimi 15 giorni vanno dal 30 al 50 per cento. «Ancora qualche settimana - spiega Antonella Popolizio (Federmoda), poi diversi affronteranno la necessità di prendere una decisione drastica: chiudere». Per ora l'emergenza si affronta lasciando a casa chi ha contratti a termine, con il ricorso alle ferie coatte e i permessi da smaltire, ma i mutui si pagano regolarmente e gli incassi mancano. Bar, negozi, ma anche gli alberghi, che a Pordenone perdono qualcosa come 9mila euro. Ma al giorno, non al mese. I principali hotel del capoluogo hanno in media due stanze occupate su ottanta. Capitolo ristoranti, la situazione rasenta la tabula rasa. E se a pranzo gli incassi ancora tengono (il merito è di chi ancora lavora e si concede la pausa con i colleghi), a cena non si vede quasi più nessuno. «Il telefono non squilla più», riferisce il titolare della Ferrata, un locale che in centro a Pordenone di solito fa il pienone. E c'è anche chi sta pensando di chiudere la cucina per una settimana, in attesa di tempi migliori. La ristorazione rischia lo stop totale e centinaia di persone il loro posto di lavoro.

LE NORME

L'Ascom consegnerà agli esercenti un manifesto da esporre: contiene le norme sancite dall'ultimo decreto del governo, compreso il cosiddetto droplet, cioè la distanza di almeno un metro tra le persone. Nei bar è meglio non affollare il bancone e alcuni titolari provano con fatica a far rispettare la prescrizione, ma nei ristoranti diventa impossibile. Ecco allora che dove la clientela c'è ancora, il consiglio rivolto a tutta Italia va tranquillamente a farsi benedire, mentre nei cinema non ci si può più nemmeno sedere accanto alla propria ragazza o al proprio ragazzo, perché due sedie devono essere lasciate vuote.

L'ISOLAMENTO

Intanto l'ex sindaco Sergio Bolzonello ha raccontato scherzando le sue prime 24 ore in quarantena: «Non ho il Coronavirus, sono in isolamento, come altri 7 colleghi, per 14 giorni e debbo evitare contatti per pura precauzione (peccato non abbiano proibito contatti anche con computer, tablet e telefonini: sarebbe stato un ritorno alla vita vera); in compagnia degli infernali strumenti di cui sopra sto tranquillamente lavorando da casa; se nei 14 giorni dovessero sorgere sintomi quali febbre e tosse mi faranno il tampone e, se positivo, inizierà un altro film».

Le sedute del consiglio regionale resteranno sospese fino al 22 marzo. La sede sarà completamente sanificata tra oggi e domani e gli uffici non riapriranno prima di lunedì, seppure adottando specifiche misure precauzionali anti-contagio.

Marco Agrusti

