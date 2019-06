Virus del nilo e febbre dengue: ora parte la guerra alle zanzare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BATTAGLIAPORDENONE Il comune di Pordenone dichiara guerra a zanzare e ratti. Con l'estate, il caldo e l'umidità, soprattutto, la lotta alle zanzare si inasprisce. Ma non sono più i tempi di una lotta chimica. Difatti da quest'anno il comune di Pordenone, anche sulla scorta dell'esperienza positiva riscontrata dalla vicina Cordenons, metterà in campo (anche) un metodo biologico. Per combattere la proliferazione della zanzara in città sono già iniziati gli interventi di disinfestazione antilarvale. Il Comune ha dato mandato a Gea di...