Virus del Nilo, c'è il rischio di altri contagi

VIRUS DEL NILOPORDENONE Disinfestazione effettuata nella zona di via Buozzi e via San Gregorio alta. Sono bastate un paio d'ore, ieri pomeriggio, per l'intervento adulticida, larvicida e di eliminazione dei focolai larvali in una limitata zona pubblica e privata deciso dall'Azienda sanitaria numero 5 in seguito alla scoperta di un caso di contagio da virus West Nile trasmesso dalla zanzara. La disinfestazione e i trattamenti adulticidi e larvicidi nei focolai impossibili da rimuovere sono stati effettuati dal personale della ditta Anticimex...