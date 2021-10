Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEPORDENONE Violenza di genere e maltrattamenti in famiglia in aumento del 38% in provincia nell'ultimo anno: fra il periodo 2019-2020 e il 2020-2021 il numero dei casi segnalati è passato infatti da 112 a 181, e gli autori delle violenze sono stati per il 97% uomini.Il dato è stato fornito dall'Arma dei Carabinieri, che ha proceduto nel 75% dei casi, in occasione del tavolo interistituzionale tecnico-operativo sul tema, tenutosi...