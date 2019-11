CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIOLENZA SULLA DONNEPORDENONE Nell'ambito dell'iniziativa della Polizia di Stato finalizzata a far emergere e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, denominata Questo non è amore e della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il camper della Polizia di Stato sarà presente nella mattinata di oggi a Pordenone, in via Mazzini, con personale della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pordenone che sarà a disposizione di quanti vorranno visionare materiale informativo, ricevere un consiglio, informazioni,...