Violenza sessuale in spiaggia tra ex compagni di scuola

IL CASOPORDENONE Erano ex compagni di scuola. Si erano conosciuti in un istituto alberghiero e rivisti per caso a Bibione a inizio estate del 2016. Era la sera del 23 giugno, si erano incrociati in piazzale Zenith insieme ad altri amici. Erano andati verso la spiaggia, ma improvvisamente lui la spinse contro un lettino e cominciò a baciarla. Quello che poi successe ha portato il ragazzo di origini albanesi, residente a Pordenone, all'epoca dei fatti 21 anni, a difendersi da una pesante imputazione: violenza sessuale nei confronti di una...